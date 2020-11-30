В Копейске компания не выполнила благоустройство и получила за это 1,8 миллиона рублей

После работ в городе недосчитались лавочек, фонарей и урн.

В Копейске прокуратура проверила, как были потрачены деньги в рамках благоустройства города по проекту «Жильё и городская среда». Было заключено пять контрактов на обновление дворов и общественных территорий — общая сумма составила около 47 миллионов рублей.

Работы были завершены, прошла приёмка, однако оказалось, что за невыполненную работу было выплачено 1,8 миллиона рублей. В сквере «Книга памяти» по улице Хохрякова отсутствуют пешеходные ограждения, скамейки и светильники на сумму 922 тысяч рублей. В сквере «Ветеран» подобным образом оплатили уход за газонами, подготовку стандартных посадочных мест, а также установку скамеек и урн на общую сумму более 746 тысяч рублей. При благоустройстве сквера по улице Молодёжной отсутствующие цветы оценили в 157,3 тысячи рублей.

«Начальнику муниципального учреждения и директору ООО „УралДорСтрой“ внесены представления об устранении выявленных нарушений закона. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, выявленные нарушения устранены фактическим исполнением, к дисциплинарной ответственности привлечено три должностных лица», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Кроме того, начальнику Городской службы заказчика объявили предостережение о недопустимости нарушения федерального законодательства.