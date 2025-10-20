В Копейске капитально отремонтируют школу № 47

К работам приступят в конце 2025 года

В Копейске капитально отремонтируют школу № 47 на улице Курской в рамках федерального проекта «Новая школа». Там появятся новые столовая, актовый и спортивный залы, мебель, оборудование, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Всего в рамках проекта в этом году в Челябинской области преобразили и продолжают преображать восемь школ, два техникума и детский сад в городах и поселках. Меняли то, что нуждалось в ремонте больше всего. А это и коммуникации, и различное оборудование. Здания также преобразились внешне.

«К планам на это год добавился двенадцатый объект — школа № 47 в Копейске. Сейчас здание находится на обследовании, специалисты выявляют дефекты и составляют план работ. К ремонту должны приступить к концу этого года», — рассказали в пресс-службе ЕР.

Проект «Новая школа» предусматривает не только ремонт школ, но и инициативы, направленные на повышение эффективности патриотического воспитания. Это проекты «Парта Героя» и «Лица Героев». Прямо на партах школьников и студентов размещают заметки об их земляках-героях, которые проявили мужество в бою. Там же есть QR-код, который ведет на сайт с более подробной информацией о героях. Информацию о Героях России и Отечества размещают также на фасадах и стенах учебных заведений.

В Челябинской области проект «Новая школа» реализуется с 2022 года. Сначала он предусматривал строительство и ремонт школ, но с годами проект начали расширять, и теперь в него входят детские сады, техникумы и колледжи. За три года в рамках проекта только за счет федерального бюджета построили 16 новых школ.