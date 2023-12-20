В Копейске из‑за порыва на крупном водоводе затопило улицы и дороги

Пострадавшим жильцам организовали подвоз воды

В Копейске сегодня произошла крупная коммунальная авария. Из-за порыва на водоводе диаметром 500 мм вода вылилась на дороги и несколько улиц: Кирова, Калинина, Республиканскую и проспект Славы. В администрации города пояснили, что все силы дорожников и коммунальщиков брошены на ликвидацию последствий аварий.

Порыв произошел к 10 утра возле дома № 28 на проспекте Славы. Реки холодной водопроводной воды в считаные минуты подтопили проезжую часть и ближайшие дворы. Горожане рассказали информагентству, что школьники не могли уйти домой после занятий, так как глубина разлива на тротуаре достигла 40 сантиметров.

«Незамедлительно направлена бригада для устранения излива воды на поверхность, излив прекращен в 11:00. Ведутся работы по устранению последствий излива воды с участием сил МУП „КСВВ“ и дорожных служб. Без воды остается один многоквартирный дом по адресу пр. Славы, 28», — сообщили в мэрии.

Ориентировочный срок восстановления подачи воды в дом — до 16:00. Подвоз воды организован.