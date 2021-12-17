В Копейске из-за нарушений закрыли пансионат для престарелых «Забота»

На крайней мере настояла городская прокуратура

Прокуратура Копейска добилась закрытия пансионата «Забота», который оказывал услуги по уходу за престарелыми людьми. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Пансионат вел прием стариков по двум адресам. И по обоим прокуратура нашла нарушения. Наиболее серьезные претензии были предъявлены к помещению на улице Социалистической, 16. Здесь надзорное ведомство обнаружило нарушения санитарно-эпидемиологических норм и норм пожарной безопасности. По решению суда отделение прекратило работу.

Сотрудники второго отделения пансионата, которое расположено на улице Электровозной, 24, смогли вовремя устранить недостатки — отделение продолжает работу.