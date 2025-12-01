В Копейске ищут замену ледовому городку

Новогодние планы скорректировали из‑за погоды

На еженедельном аппаратном совещании в администрации Копейского городского округа обсудили подготовку к новогодним праздникам. Из‑за аномально теплой погоды привычные элементы праздничного оформления придется заменить — ледовый городок в этом году, скорее всего, не появится.

Глава городского округа Светлана Логанова сообщила, что конкурс на установку традиционного ледового городка не состоялся: на него не поступило ни одной заявки. Основная причина — прогноз погоды: в ближайшее время ожидаются положительные температуры.

«Настроение новогоднее мы можем создать только сами себе. Несмотря на капризы погоды, праздник должен состояться»,— подчеркнула Светлана Логанова.

Кроме того, из‑за отсутствия минусовых температур невозможно обеспечить необходимую толщину льда — это делает создание ледяных скульптур и горок технически невозможным.

Администрация уже приступила к поиску альтернативных способов оформления городской среды. По поручению главы города начаты работы по преображению главной площади и других общественных мест, задействуется имеющаяся праздничная атрибутика — это позволит оперативно реализовать новые задумки.

«Ледовых фигур в этом году не будет, поэтому нам предстоит придумать, чем их можно заменить. Ищем креативные решения, которые сохранят дух праздника»,— пояснила глава города.

Установка деревянных горок также отложена — пока погода нестабильна, существует высокий риск травм при их эксплуатации. Однако городские службы готовы действовать оперативно: как только температура стабилизируется и позволит обеспечить безопасность, горки будут смонтированы.

Таким образом, несмотря на погодные сложности, в Копейске намерены сохранить праздничную атмосферу. Акцент сделают на альтернативных способах оформления, а ключевые элементы (ледовые скульптуры и горки) установят только при благоприятных метеоусловиях.