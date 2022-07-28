В Копейске и Златоусте назначены новые руководители следственных отделов СК РФ

Кадровые перестановки в следственных органах на местах объясняют обычной ротацией

В Копейский и Златоустовский следственные отделы СК РФ назначены новые руководители. В Златоуст из соседнего Миасса переехал Анатолий Селиверстов, копейское подразделение возглавил Юрий Кадиков, сообщили Первому областному информагентству в СО СКР по Златоусту.



Анатолий Селиверстов возглавлял следственный отдел по Миассу с 2012 года, теперь займется делами Златоуста.

Прежний руководитель Златоустовского отдела Юрий Кадиков направлен в Копейск, сообщили Первому областному информагентству в Златоустовском СО СКР. В Копейском следственном отделе уточняют, что Юрий Кадиков сменит Андрея Родинова, вышедшего на пенсию.