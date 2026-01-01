В Копейске готовят к открытию новый детский сад на 350 мест

Современное трехэтажное здание примет первых воспитанников уже в 2026 году

Первый в 2026 году крупный социальный объект готовится к запуску в Копейске. Детский сад на улице Жданова, строительство которого завершилось в прошлом году, 12 января получит лицензию на образовательную деятельность и начнет прием документов, сообщает пресс-служба Копейского городского округа.

Новое трехэтажное здание, рассчитанное на 350 воспитанников от полутора лет, станет самым большим дошкольным учреждением в городском округе. Особенностью проекта стало активное участие родителей в планировании: по их инициативе вместо стандартных теневых навесов на территории установлены современные игровые комплексы для занятий на свежем воздухе.

«Мы стремились создать не просто детский сад, а уютный дом, где каждый ребенок сможет комфортно развиваться в безопасной среде», — отмечают в администрации учреждения.

Здание разделено на 14 групп, каждая из которых имеет собственные игровую и спальную зоны, раздевалку и санузел. В центральном блоке расположены музыкальные и спортивный залы, кабинеты для дополнительных занятий, медицинский пункт и пищеблок. Для удобства родителей обустроена парковка и подъездная дорога.

В ближайшее время для семей будущих воспитанников планируют провести ознакомительные экскурсии. Открытие детского сада позволит существенно сократить очередь в дошкольные учреждения Копейска и создать новые места для детей раннего возраста.