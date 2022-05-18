В Копейске готовят четыре пляжа к летнему сезону

Остальные места отдыха назвали «дикими» и не рекомендуют для купания

В Копейске готовятся к купальному сезону, который продлится с 1 июня по 31 августа. В этом году копейчане смогут отдыхать на четырех пляжах, сообщили в пресс-службе городского округа.

Это пляж, расположенный на озере Моховое (база отдыха «Мега плюс», Троицкий тракт); карьер поселка Потанино (база отдыха «Русские бани»); водоем «Бассейка» в поселке Советов и городской пляж карьера Песочный. Остальные не рекомендуют для купания, так как они являются «дикими» и могут быть опасными для жизни и здоровья.

«В данный момент на пляжах города проводится водолазный осмотр дна. Весь найденный мусор необходимо утилизировать в кратчайшие сроки, а сухопутную территорию обработать акарицидами. Кроме того, все работники пляжей должны быть обучены оказанию первой медицинской помощи. Подготовительные мероприятия должны быть проведены в срок до 23 мая», — сообщил руководитель копейского участка Госинспекции по маломерным судам Сергей Аксель.

Ранее в Челябинске утвердили список запрещенных для купания мест. В него вошли 33 территории во всех районах города, кроме Тракторозаводского. У всех закрытых выходов к воде установят информационные таблички.