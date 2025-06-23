В Копейске гаишники остановили автобус с пьяным водителем

Всех пассажиров пересадили на попутки

Инспекторы ДПС в Копейске остановили автобус, водитель которого находился в состоянии опьянения. Инцидент произошел утром в понедельник, 23 июня, сообщает областная Госавтоинспекция.

При проверке документов у 59‑летнего водителя автобуса были выявлены признаки опьянения, освидетельствование подтвердило: содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 0,17 мг/л. Мужчину отстранили от управления, в отношении него возбудили дело об административном правонарушении.

В салоне автобуса находились 15 пассажиров, все они отправлены попутным транспортом.