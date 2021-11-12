В Копейске две пострадавших при пожаре семьи обратились за временным жильем

Одна из семей в ближайшее время переедет

В Копейске на этой неделе вспыхнула кровля жилого дома по улице Победы. Две семьи обратились за получением временного жилья, сообщили в администрации города.

«По информации начальника отдела жилищной политики Семена Парфилова, в настоящее время администрацией округа обратившимся гражданам предложены варианты временных помещений — одна из семей уже оформляет документы и в ближайшее время переедет», — сообщили в пресс-службе администрации Копейска.

Напомним, в Копейске в ночь на 11 ноября произошел пожар в четырехэтажном доме по проспекту Победы, вспыхнула крыша здания. Из жилища эвакуировали 103 человека.