В Копейске достроили проблемный детский сад

Строителей в прошлом году раскритиковал губернатор Алексей Текслер

Новый детский сад на улице Кирова в Копейске готовится к лицензированию, чтобы принять в свои стены первых детей. Об этом стало известно в понедельник, 16 января, во время аппаратного совещания при главе города. Как сообщил первый заместитель градоначальника Николай Сазонов, на этой неделе на объекте завершается сборка мебели и идет уборка помещений.

«Готовим садик к лицензированию, чтобы запустить деток. До конца текущего месяца планируем полностью завершить все работы. Тот, кто будет в дальнейшем этим садиком руководить, смотрит поступающую мебель и как построен сам объект», — заявил первый вице-мэр.

Действительно, проблемы со строящимся детсадом на Кирова стали известны после визита в город — спутник Челябинска губернатора Алексея Текслера. В мае прошлого года глава региона раскритиковал строителей за низкие темпы работ: дошкольное учреждение должны были сдать в конце ноября, но уже тогда было понятно, что к намеченному сроку не успеют, поскольку на объекте работало чуть больше десятка человек.

Еще один возводимый детсад, который тогда посетил глава региона, находится на улице Грибоедова. Судя по докладу первого замглавы Копейска, там заменили подрядчика, поскольку прошлый не справился со своими обязательствами.

«По детскому саду на улице Грибоедова контракт на завершение строительства объекта заключен в декабре. Подрядная организация заключает договоры на поставку материалов, до конца месяца планирует выйти на достройку объекта», — резюмировал Николай Сазонов.

Ранее сообщалось о том, что очереди в детские сады Копейска должны быть ликвидированы к 2024 году, так как в городе построят шесть новых дошкольных учреждений. Если говорить о регионе в целом, то недавно специалисты подсчитали, что очередь в южноуральские детсады сократилась до 839 человек среди детей от 0 до 3 лет, а среди ребят от 3 до 7 лет ее вовсе нет.