В Копейске до конца октября выйдут на линию 10 московских автобусов

Транспорт перекрашивают под брендирование Челябинской агломерации

В Копейске до конца октября выведут на линию 10 автобусов, которые ранее городу передал в безвозмездное пользование Мосгортранс. На аппаратном совещании главы округа 3 октября чиновники обсудили, что автобусы выйдут на муниципальные маршруты.

До конца октября автобусы брендируют в цвета Челябинской транспортной агломерации. Напомним, это зеленый цвет и паттерн в виде традиционных южноуральских символов. Такие брендированные автобусы появились в Копейске в августе 2022 года, их закупили на средства нацпроекта «Экология».

Московские автобусы переданы «Мосгортрансом» из-за обновления столичного автопарка. Ранее в мэрии Копейска сообщили, что транспортные средства почти не эксплуатировались и поэтому находятся в идеальном состоянии.