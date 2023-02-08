В Копейске для молодежи с инвалидностью создали группы кратковременного пребывания

Проект получил грант губернатора Челябинской области

В Копейске весь 2023 год будет работать группа кратковременного пребывания для подростков и молодых ребят с инвалидностью от 10 до 25 лет. Ежедневно по 4 часа для воспитанников организуют игры и мастер-классы. Проект получил грант губернатора Челябинской области. Об уникальности таких групп ИА «Первое областное» рассказала директор центра помощи «Доброта» Маргарита Фешкова.

«Доброта» — единственный в Копейске центр, предлагающий коррекционную поддержку ребятам, которые по состоянию здоровья и развития находятся на семейной форме обучения.

«Группы кратковременного пребывания для ребят с инвалидностью именно рассчитаны на старший возраст, то есть это подростки и молодые люди в возрасти от 10 до 25 лет. И уже сейчас, в самом начале деятельности этого проекта, у нас, можно сказать, такой большой наплыв и спрос, что мы в самом начале проекта уже сформировали две группы, причем очень четко разграничили по времени», — рассказала Маргарита Фешкова.

Так как все ребята, посещающие группы, имеют сложности, одновременно большим составом собирать их возможности нет.

«Где-то в среднем пять — максимум семь человек в зависимости уже от особенностей детей. У нас ребята посещают по будням наши мероприятия, которые включают в себя именно группу кратковременного пребывания и плюс коррекционные развивающие групповые мероприятия. Это занятия с логопедом по развитию речи, тренинги психолога по темам ознакомления с профессиями и по адаптивной физкультуре», — добавила руководитель центра.

На реализацию проекта в 2023 году центр получил грант в размере 2,5 миллиона рублей. Кроме того, до июля этого года в центре реализуют проект театральной деятельности с участниками детьми-инвалидами, который поддержан Фондом президентских грантов.