В Копейске директоров школ оштрафовали за платные рабочие тетради

Учебные пособия закупали за счет родителей

Директора двух школ из Копейска выплатят государству по 30 тысяч рублей за нарушение прав детей на бесплатное образование. Оба руководителя не закупили рабочие тетради для школьников, из-за чего их пришлось покупать на деньги родителей. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«Установлено, что учащиеся начальной школы используют рабочие тетради по таким предметам, как английский язык, окружающий мир, литературное чтение, математика. Однако школьные библиотеки не обеспечены рабочими тетрадями по вышеуказанным учебным предметам»,

— говорят в надзорном ведомстве.

Прокуратура не нашла документов, которые подтверждают закупку рабочих тетрадей за счет бюджета или каких-либо договоров дарения. При этом учителя подтвердили, что пособия покупались за счет родителей, а за работу в таких тетрадях ставят оценки, которые идут в журнал. Прокуратура составила протоколы о нарушении права детей на бесплатное образование. Оба директора оштрафованы мировым судом на 30 тыс. рублей и получили предупреждения.