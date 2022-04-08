«Установлено, что учащиеся начальной школы используют рабочие тетради по таким предметам, как английский язык, окружающий мир, литературное чтение, математика. Однако школьные библиотеки не обеспечены рабочими тетрадями по вышеуказанным учебным предметам», — говорят в надзорном ведомстве.
Прокуратура не нашла документов, которые подтверждают закупку рабочих тетрадей за счет бюджета или каких-либо договоров дарения. При этом учителя подтвердили, что пособия покупались за счет родителей, а за работу в таких тетрадях ставят оценки, которые идут в журнал. Прокуратура составила протоколы о нарушении права детей на бесплатное образование. Оба директора оштрафованы мировым судом на 30 тыс. рублей и получили предупреждения.