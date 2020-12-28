В Копейске директора УК оштрафовали за травмирование ребенка качелями

У игрового оборудования были острые концы

В Копейске прокурорская проверка выявила нарушения в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. В июле на качели-балансире в одном из дворов ребенок получил травмы.

Качели имели выступающие части с острыми концами. За содержание объекта отвечает управляющая организация.

«Должностные лица привлечены к ответственности. В Арбитражный суд Челябинской области направлены материалы о привлечении управляющей организации к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ ("Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан)», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Юридическое лицо привлекли к административной ответственности, назначен штраф в размере 150 тысяч рублей.