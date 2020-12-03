В Копейске директора строительной фирмы отправили в колонию

Она признана виновной в мошенничестве.

В Копейске суд вынес приговор 32-летней руководительнице строительной фирмы. Она признана виновной в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах.

В 2017 году обвиняемая организовала ООО «Я хочу дом». Под видом строительства домов и приобретения в собственность земельных участков поселка Красное поле заключила с потерпевшими из Челябинска договоры строительного подряда. Обязательства были выполнены частично, но у клиентов не возникло права собственности на объекты незавершенного строительства и земельные участки.

«Таким образом, обвиняемая похитила у пяти потерпевших свыше 2,5 миллионов рублей. Вину в предъявленном обвинении подсудимая не признала, полагая, что в ее действиях усматриваются гражданско-правовые отношения», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Суд назначил ей 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены иски двух потерпевших на сумму около миллиона рублей.