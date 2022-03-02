В Копейске директор агентства недвижимости обманула 27 клиентов

Женщина предстанет перед судом по делу о мошенничестве

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора копейского агентства недвижимости, обвиняемой в мошенничестве при продаже жилья. Материалы уголовного дела по ч. 3, 4 ст.159 УК РФ переданы в суд, сообщили в пресс-службе следственного управления СК региона.

В период с 2016 по 2019 год обвиняемая сообщала клиентам агентства заведомо ложные сведения о возможности приобретения ими права требования о передаче жилых помещений в строящихся домах за стоимость, меньшую чем средняя стоимость приобретения подобного права требования. Женщина составляла фиктивные документы и передавала их потерпевшим, а полученные деньги похищала.

«В ходе расследования уголовного дела выполнен значительный объем следственной работы: допрошены более 180 свидетелей, признаны и допрошены потерпевшими 27 человек, изъято значительное количество документов, содержащих следы преступления, проведены 12 почерковедческих судебных экспертиз», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Судом наложен арест на объекты недвижимости, транспорт и денежные средства, размещенные на банковских счетах обвиняемой. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.