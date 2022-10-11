В Копейске дети смастерили ладанки с иконами и землей для участников СВО

Каждая ладанка освящена в храме

В Копейске воспитанники детского дома смастерили для военнослужащих ладанки с иконками и землей. Педагоги сходили в храм и освятили ладанки. В скором времени их передадут военнослужащим, сообщили в инициативной группе сбора помощи для участвующих в специальной военной операции «Вместе» в социальной сети «ВКонтакте».

Воспитанники детского дома поселка Горняк собственноручно смастерили ладанки, в которые поместили маленькие иконки с молитвами и конвертики с русской землей. На ладанки нанесено тиснение раскаленным крестом. Затем их освятили в копейском храме Святого Сергия Радонежского.

«Вы только представьте, какая это кропотливая работа, сколько в ней тепла и силы! Мы обещаем, что передадим бойцам ладанки, и каждый из них будет носить вашу защиту»,— написали участники инициативной группы.

Также они поблагодарили детей и педагогов за подарок военнослужащим.