В Копейске благоустроят пруд и два сквера в 2022 году

Ремонт проведут и в нескольких дворах города

В Копейске в 2022 году появятся сразу несколько новых мест отдыха для жителей. Планируется благоустройство пруда, скверов и нескольких дворов. Работы проведут в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщил глава городского округа Андрей Фалейчик.

«В текущем году планируется благоустроить пруд в поселке Горняк, скверы за ДК Бажова и на ул. Международной, пешеходную зону у Центральной библиотеки и три дворовые территории: ул. Луганская, 4, ул. Черняховского, 19 и ул. Терешковой, 5а», — рассказал Андрей Фалейчик.

В последние годы в городах Челябинской области одно за другим благоустраивают общественные пространства. Тема хорошая — часто заброшенные территории превращаются в ухоженные места, где отдыхают сотни горожан. В Копейске планируют благоустроить парк Победы, но часть жителей не согласны с проектом, по которому участок лишится несколько сотен деревьев. В мэрии отвечают, что готовы максимально сохранить деревья и готовы отдать контроль за работами в руки активистов. Журналист ИА «Первое областное» выслушала обе стороны и посмотрела, в каком состоянии сейчас находится парк.

