В Копейске благоустроят 14 выбранных жителями территорий

Рассказываем, какие нововведения ждут город

В Копейске в ближайшее время примутся за проекты инициативных жителей, прошедшие конкурсный отбор. Деньги в рамках инициативного бюджетирования в этот раз направят на развитие 14 территорий. В пресс-службе городской администрации рассказали о некоторых будущих нововведениях.

Инициативное бюджетирование — это проект, по которому жители сами принимают участие в распределении бюджетных денег для решения самых актуальных местных вопросов.

К примеру, для столовой в школе № 1 купят новую мебель. Школу № 49 ожидает масштабный ремонт пищеблока и пола в актовом зале. А в 42-й школе приведут в порядок спортивное ядро: обустроят футбольное поле, волейбольную площадку, беговую дорожку.

В филиале № 2 школы № 47 капитально отремонтируют крышу, стены, полы, заменят инженерные коммуникации, поставят новые окна и двери.

Вокруг здания детского сада № 2 сделают новую отмостку, а на прогулочных площадках установят современные игровые элементы.

Во Дворце творчества детей и молодежи сформируют городской штаб волонтерских отрядов. Также из учреждений соцсферы прошел конкурсный отбор социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в ДК им. Петрякова. Там отремонтируют кровлю.

В городе продолжат благоустраивать общественные пространства. Например, ждет реконструкции парк в поселке Октябрьском. Там деньги направят на устройство наружного освещения. Преобразится и сквер «Шахтерская слава» у ДК им. 30 лет ВЛКСМ: уберут старые деревья и высадят новые, а также обустроят зону отдыха.

Между детсадом № 51 и домом № 18б на улице Томилова заасфальтируют тротуар и автомобильный проезд, установят уличные тренажеры и скамейки, смонтируют дополнительную ливневую канализацию.

Между домами № 25 и 25а на проспекте Славы появится спортплощадка с мягким покрытием.

Спортивную площадку получит поселок Козырево. Там установят хоккейный корт, два бокса для запасных игроков, уличные тренажеры, купят инвентарь для воркаута.

Напомним, ранее стало известно, что в 2023 году на программу инициативного бюджетирования в Челябинской области выделят 1,5 миллиарда рублей. Столько же выделялось в прошлом году.