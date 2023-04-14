В Копейске автобусы без предупреждения не вышли на три маршрута

У перевозчика истек срок аренды транспорта

В Копейске сегодня, 14 апреля, в рейсы не вышли автобусы на трех маршрутах — 4, 5 и 41. В администрации городского округа пояснили, что от перевозчика потребовали срочно наладить движение общественного транспорта.

По данным перевозчика ООО «Копейское маршрутное такси», автобусы не выпустили в рейсы из-за расторжения договора аренды транспортных средств. Подрядчик не уведомил заказчика ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области». Поэтому сбой в работе городского общественного транспорта стал неожиданным.

«Подрядчику направлено требование незамедлительно восстановить выпуск автобусов. В случае отказа от исполнения контракта он будет расторгнут в соответствии с действующим законодательством», — пояснили в мэрии Копейска.

Между тем в Челябинске сегодня также ожидаются изменения в движении общественного транспорта. С 22 часов 14 апреля и до 6 утра 17 апреля будет закрыто движение трамваев № 18, 22 в Ленинском районе от улицы Харлова до Чистопольской. Причина изменений — ремонт путей на улице Машиностроителей.