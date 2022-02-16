В Копейске 98 семей получили квартиры в новостройке по программе переселения

До конца года в новое жилье в городе переедет более 400 человек

«В текущем году переселение из аварийного жилья будет продолжено: Копейску на это выделили около одного миллиарда рублей»,

– прокомментировал глава Копейска Андрей Фалейчик.

В Копейске продолжается программа переселения из аварийного жилья. 16 февраля глава города Андрей Фалейчик передал жителям ветхо-аварийных домов ключи от 98 новых квартир в новостройке на улице Ленина, 41. Об этом сообщили в администрации Копейска.Строительство полностью закончили, в квартирах уже провели чистовой ремонт и дом готов к заселению.Участники программы переселения получили жилье большей площади, общая площадь приобретенных квартир составила 3 824,64 квадратных метров, а под расселение 3 338,13 квадратных метров.Глава города отметил, что до конца года года новое жилье в Копейске получат более 400 семей.