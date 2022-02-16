В Копейске продолжается программа переселения из аварийного жилья. 16 февраля глава города Андрей Фалейчик передал жителям ветхо-аварийных домов ключи от 98 новых квартир в новостройке на улице Ленина, 41. Об этом сообщили в администрации Копейска.
Строительство полностью закончили, в квартирах уже провели чистовой ремонт и дом готов к заселению.
Участники программы переселения получили жилье большей площади, общая площадь приобретенных квартир составила 3 824,64 квадратных метров, а под расселение 3 338,13 квадратных метров.
«В текущем году переселение из аварийного жилья будет продолжено: Копейску на это выделили около одного миллиарда рублей», – прокомментировал глава Копейска Андрей Фалейчик.
Глава города отметил, что до конца года года новое жилье в Копейске получат более 400 семей.
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