Тринадцать автомобилей, которые конфискованы у водителей, повторно задержанных за вождение в нетрезвом виде, переданы Министерству обороны Российской Федерации, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.
Все машины были изъяты еще в 2024 году.
«Это автомобили отечественного производства и иномарки, причем весьма достойные», — отмечают в пресс-службе.
Некоторым нарушителям назначено реальное лишение свободы, а также принудительные работы на год-полтора и обязательные работы от 200 до 400 часов. Все водители лишены права на деятельность, связанную с управлением транспортными средствами, на срок от полутора до пяти и более лет.