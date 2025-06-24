В Копейске 13 конфискованных автомобилей отправили на передовую

Их владельцы сели за руль в пьяном виде

Тринадцать автомобилей, которые конфискованы у водителей, повторно задержанных за вождение в нетрезвом виде, переданы Министерству обороны Российской Федерации, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Все машины были изъяты еще в 2024 году.

«Это автомобили отечественного производства и иномарки, причем весьма достойные», — отмечают в пресс-службе.

Некоторым нарушителям назначено реальное лишение свободы, а также принудительные работы на год-полтора и обязательные работы от 200 до 400 часов. Все водители лишены права на деятельность, связанную с управлением транспортными средствами, на срок от полутора до пяти и более лет.