В Копейск поступили 24 новых автобуса

Подвижной состав обошелся городу в 178 млн рублей

Копейское автотранспортное предприятие получило все 24 автобуса, предусмотренные контрактом с ООО «Синегорье-Авто». Об этом сегодня, 18 июля, сообщила пресс-служба администрации города Копейска.

«До конца недели поставщик передаст всю документацию на новый транспорт, после чего начнется брендирование автобусов в стилистике Челябинской транспортной агломерации», — уточнили в мэрии.

Напомним, что неделю назад сообщалось о поступлении в Копейск 22 из 24 автобусов.

Как ранее писало ИА «Первое областное», речь идет о 17 автобусах среднего класса вместимостью 20—24 пассажира и 7 автобусах малого класса вместимостью от 15 до 19 человек. Победителем конкурса на поставку автобусов стало ООО «Синегорье-Авто» — официальный дилер компании «Русские автобусы — Группа ГАЗ». Цена контракта — 177,9 млн рублей.

Добавим, что в 2022—2024 годах Челябинская агломерация дополнительно получит 81 новый автобус по результатам конкурса Минтранса РФ.

Модернизацию общественного транспорта проведут в рамках вступившего в силу 1 января 2022 года закона о транспортной агломерации Челябинск — Копейск. Ранее с просьбой об обновлении автобусного парка к губернатору обращался глава города Андрей Фалейчик. Алексей Текслер поддержал инициативу. Часть средств на покупку предоставили из бюджета области.

