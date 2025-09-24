В конце сентября южноуральцы готовят теплицы к зиме

Важно уже сейчас провести в помещении генеральную уборку

Садоводы Челябинской области начали готовить теплицы к зиме. Получить хороший, а главное, здоровый урожай в следующем году поможет качественная обработка постройки. С чего начать и как действовать грамотно, чтобы уничтожить возможные инфекции, — в материале ИА «Первое областное».

Для начала эксперты советуют убрать остатки растений. Если томаты или другие посадки были здоровы, то стебли можно измельчить и заложить в компост. В противном случае их нужно сжечь. После очищаем теплицу от мха, пыли, мусора и тщательно промываем конструкцию раствором хозяйственного мыла с солью.

Второй этап — дезинфекция постройки. Можно использовать специальный антисептик для теплиц. Но и раствор марганцовки подойдет.

«Раствор должен быть концентрированным, густо-фиолетовым. Такой продезинфицирует не хуже профессиональных средств»,— рассказала садовод из Челябинска Наталья.

После — покраска или побелка теплицы.

Третий этап — обеззараживание почвы. Необходимо снять верхний слой грунта толщиной не более 6 сантиметров, убрать эту землю в другое место и хорошенько обработать ее любым биопрепаратом. Весной ее можно будет снова использовать, не боясь инфекций.

Последний этап — обработка серной шашкой. Выделяемый ею при поджигании токсичный газ хорошо проникает во все уголки теплицы и уничтожает споры грибков, бактерии и других паразитов, советуют наши коллеги из издания arigus.tv.

Кстати, в сезон посадок работать в теплице нужно правильно, чтобы не заражать растения различными инфекциями. Так, после каждого куста и руки в перчатках, и ножницы следует обрабатывать раствором марганцовки. Им же можно обработать лейки и шланги.