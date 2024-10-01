В конце октября челябинцев ждет длинная рабочая неделя

Предпраздничный день будет короче на час

В преддверии Дня народного единства челябинцам придется поработать не пять, а шесть дней. Согласно производственному календарю, опубликованному на портале Госдумы, выходной с субботы, 2 ноября, перенесут на понедельник.

Длинная рабочая неделя стартует в конце месяца, 28 октября. Однако в субботу рабочий день сократится на час. После длинной рабочей недели жители будут отдыхать в воскресенье и понедельник, 3 и 4 ноября.

Напомним, 4 ноября отмечают День народного единства. В этот день 1612 года народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.