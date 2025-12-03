В конном клубе Миасса лошадь погибла от пироплазмоза

Докси было 26 лет, и многие завсегдатаи клуба помнят ее еще жеребенком

В миасском конном клубе «Первая конная» второй виток вспышки пироплазмоза после укусов клещей, одна лошадь — 26-летняя Докси — погибла, сообщили в клубе.

Напомним, первая вспышка заболевания произошла в 20-х числах ноября: заболели несколько лошадей и собак. Ветеринары приняли решение о назначении животным препарата «Пиро-стоп». Также всех постояльцев конного клуба все это время активно обрабатывают репеллентами.

Несмотря на это, 2 декабря зафиксированы новые случаи заражения, заболели еще две лошади. У них проявились симптомы пироплазмоза: высокая температура — до 39,7 градуса, отеки, желтушность, вялость. При осмотре на них также нашли клещей.

В клубе отмечают, что особую сложность представляет лечение возрастных лошадей, чьи организмы хуже справляются с заболеванием.

Сейчас обстановка в клубе постепенно стабилизируется: лошади и собаки возвращаются к привычному режиму, продолжаются ежедневные процедуры, контроль ветеринара, принимаются меры защиты от паразитов.