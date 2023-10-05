Сегодня, 5 октября, во всем мире принято отмечать День учителя. В стороне не остались и челябинские исправительные учреждения. В этом году в колониях учатся около 2000 человек. В праздничный день урок в челябинской исправительной колонии № 8 завершился поздравлениями и словами благодарности в адрес педагогического коллектива школы, сообщает ГУФСИН России по Челябинской области.
В колониях Челябинской области работает одна школа и 16 учебно-консультационных пунктов. Заключенных обучают 130 педагогов. Один из них — учитель русского языка и литературы Елена Милицина — работает в школе № 50 при исправительной колонии № 8 уже около трех лет.
«Учебный процесс организован как в обычной школе, и аттестаты выпускники получают государственного образца. Вот только наши ученики — это достаточно взрослые люди, и отношение к учебе у них соответствующее: на уроках ведут себя достойно, не нарушают дисциплину, стремятся получить прочные знания, так сказать, наверстать упущенное, чтобы в будущем появилось больше возможностей изменить свою жизнь к лучшему», — рассказала Елена Милицина.
В День учителя урок в школе при колонии № 8 завершился поздравлениями и словами благодарности в адрес учителей. Их поздравило руководство и сотрудники ГУФСИН области, а также ученики. После урока состоялось праздничное чаепитие.
Добавим, согласно законодательству Российской Федерации, все осужденные в возрасте до 30 лет обязаны получить в местах лишения свободы среднее образование. Граждане старше этого возраста учатся по желанию.
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