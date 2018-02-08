/ 4 года за решеткой проведет предприимчивый фитнес-инструктор из Челябинска

Тренер перепродавал анаболики своим подопечным.

Фитнес-инструктор признан виновным в контрабанде и последующей перепродаже сильнодействующих веществ. Правоохранители обнаружили в его «арсенале» тестостерон, станозолол и метандиенон общей массой 60 грамм. Посылки с анаболиками отправлялись из Белоруссии.

8 февраля 2018 года Калининский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ» и статьей 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта, в крупном размере». — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.

Суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Бывшего тренера взяли под стражу в зале суда.

Напомним, ранее полиция задержала его за сбыт 14 граммов анаболических стероидов. Во время задержания у инструктора при себе было еще 9 граммов вещества, а дома — 130. Анаболики мужчина покупал в Интернете, привозил их из другой страны. За время «работы» инструктора в Челябинск доставили более килограмма стероидов.