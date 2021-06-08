В колледжах Челябинской области кураторам групп начнут доплачивать по пять тысяч рублей

Деньги будут перечислять с сентября 2021 года

Кураторы групп в техникумах и колледжах будут получать ежемесячные выплаты в размере пяти тысяч рублей. Эти деньги начнут начислять с 1 сентября 2021 года, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

«В Челябинской области вся необходимая работа для организации выплат уже проводится. Такие выплаты с начала нового учебного года получат более 2 300 кураторов в регионе», — отмечают в пресс-службе.

С 1 сентября прошлого года аналогичную выплату за классное руководство уже получают учителя школ. Доплата в размере пяти тысяч рублей положена более 810 тысячам педагогов.

В апреле этого года президент России Владимир Путин предложил поддержать кураторов учебных групп техникумов и колледжей (классных руководителей в системе СПО), включив их в категорию получателей доплат за классное руководство.