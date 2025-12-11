В Ключах полностью восстановили электроснабжение и поставили мощный трансформатор

ЧП случилось из‑за перегруза сети в морозы

В деревне Ключи Сосновского округа энергетики челябинского филиала «Россети Урал» полностью восстановили электроснабжение, сообщает пресс-служба компании. Технологические нарушения ликвидировали в течение двух суток.

Сложная ситуация в деревне возникла накануне 9 и 10 декабря, когда на Челябинскую область опустились морозы ниже 20 градусов. На это практически сразу отреагировало потребление электроэнергии — все включили обогреватели и добавили мощность на котлах. Резкий рост нагрузки привел к повреждениям в распределительной сети 0,4 кВ. Так часть жителей, преимущественно в квартале Лесном, осталась без света и отопления.

Несмотря на оперативное устранение первых повреждений, ночью и утром был зафиксирован новый скачок нагрузки, вызвавший повторное отключение. Перегруз оборудования продолжался.

«Для стабильного энергоснабжения было принято решение о замене трансформатора на более мощный — 630 кВА. Одновременно мы направляли в населенный пункт резервные источники питания и проводили разъяснительную работу с жителями, призывая временно ограничить потребление, чтобы снизить нагрузку на сеть до ремонта», — пояснили в пресс-службе компании.

Работы по доставке и установке нового трансформатора велись в ускоренном режиме, в том числе в темное время суток. Энергетики приложили максимум усилий для скорейшего возвращения света в дома.

По состоянию на утро 11 декабря электроснабжение в деревне Ключи стабилизировано и работает в штатном режиме.