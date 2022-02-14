В оториноларингологическом отделении клиники ЮУГМУ успешно удалили аденоиды шестилетнему пациенту с аллергией практически на все виды анестезии. О первом случае в многолетней практике лоров и анестезиологов учреждения сегодня, 14 февраля, рассказали в пресс-службе Южно-Уральского государственного медицинского университета.
У мальчика редкое заболевание — мастоцитоз. Оно встречается у одного человека из 100 —150 тысяч и вызывает тяжелую аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока буквально на все: многие продукты, холод, жару, резкую смену температуры и обстановки, переутомление, стресс, боль, лекарственные препараты.
«Операция была необходима, так как ребенок очень плохо дышал носом и у него начались проблемы со слухом. При этом мы должны были минимизировать факторы, которые могут вызвать обострение мастоцитоза. Тактику ведения пациента определили на консилиуме с анестезиологами и клиническими фармакологами нашей клиники, внимательно изучили отечественную и зарубежную литературу и убедились, что можем помочь пациенту», — отметила заведующая оториноларингологическим отделением клиники ЮУГМУ кандидат медицинских наук Анна Кочеткова.
Перед врачами стояла непростая задача. Важно было минимизировать стресс для ребенка от самого слова «операция» и подобрать препараты для наркоза. При этом нельзя было использовать наркотические обезболивающие, гипнотики, мышечные релаксанты и нестероидные противовоспалительные средства, которые обычно применяются в послеоперационном периоде.
«Этот случай как нельзя лучше иллюстрирует классические принципы медицины: „Лечить не болезнь, а больного“ и „Не навреди!“ Мы выбрали двухкомпонентный наркоз: общий специальным газовым анестетиком севофлураном плюс местный, когда во время вмешательства операционное поле обезболили ропивакаином, который действует на протяжении десяти — двенадцати часов, что позволило избежать болевого синдрома после операции», — говорит заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 2 клиники ЮУГМУ Евгений Соловьев.
Операция прошла успешно. Мальчик проснулся в палате пробуждения рядом с мамой и уже на следующий день был выписан из больницы.
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