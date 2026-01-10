В Кизильской школе открыли современные агроклассы после капитального ремонта

Школьники также получили теплицу и лабораторию благодаря региональной программе комплексного развития сельских территорий

В селе Кизильское Челябинской области завершена масштабная модернизация средней школы № 1. В обновленном здании начали работу первые в районе агротехнологические классы по направлению «генетика и селекция», оснащенные оборудованием, которым «могут позавидовать некоторые вузы», сообщает пресс-служба областного минсельхоза.

Создание современных учебных пространств стало возможным благодаря реализации национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и региональной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Общий объем финансирования составил более 41 миллиона рублей.

На капитальный ремонт здания (электроснабжение, отопление, замена окон, дверей, отделка помещений) было направлено 36,7 млн рублей. Еще 5 млн рублей потратили на высокотехнологичное оснащение: умную теплицу, цифровые микроскопы, квадрокоптер, ноутбуки, мультимедийное и лабораторное оборудование. Индустриальный партнер — агрохолдинг «Ситно» — помог оборудовать зимнюю и летнюю теплицы.

«Это новые условия для наших школьников по углублению знаний, сотрудничеству с профессиональными учебными заведениями и работодателями, возможность выстроить цепочку школа — вуз — предприятие», — пояснила начальник управления образования Кизильского округа Марина Федорова.

Учителя агроклассов уже прошли повышение квалификации на базе ЮУрГАУ. Для учеников 7-х и 10-х классов разработаны специальные курсы: «Углубленный курс биологии», «Растениеводство», «Практическая физиология» и «Решение задач по органической химии». В программу также входят экскурсии и проектная работа.

Заместитель губернатора Челябинской области — министр сельского хозяйства Алексей Кобылин подчеркнул, что такие классы меняют восприятие аграрных профессий.

Кизильская школа — одна из семи первых площадок в регионе, где открылись агротехнологические классы. В 2026 году к проекту подключатся новые школы и крупные предприятия области, такие как «Равис», «Чебаркульская птица» и «Агро-Ввек». Всего к 2030 году в сельских школах Челябинской области планируется открыть около 100 современных агроклассов.