В Кизильском районе суд обязал администрацию наладить водоснабжение поселка

В Новопокровском одна колонка на весь населенный пункт

Прокуратура Кизильского района провела проверку по обращениям жителей Новопокровки. В поселке проживает 485 человек, питьевую воду они могут набрать в единственной на населенный пункт колонке. Через суд местную администрацию обязали устранить нарушение, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Установлено, что на территории п. Новопокровский имеются водопроводные сети протяженностью 3520 погонных метров, которые фактически не эксплуатируются, в реестре муниципального имущества не значатся и на балансе не состоят. Таким образом, администрацией Новопокровского сельского поселения при наличии в населенном пункте бесхозяйных водопроводных сетей не организовано питьевое водоснабжение жителей», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Прокурор обратился с иском в суд к администрации Новопокровского сельского поселения о возложении обязанности принять исчерпывающие меры к устранению выявленных недостатков по водоснабжению населенного пункта. Решением Кизильского районного суда требования прокурора удовлетворены.