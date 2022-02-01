В Кизильском районе из‑за недобросовестного подрядчика затягивается газификация поселка

Жители Полоцкого требуют от администрации района решить вопрос строительства газопровода

Жители села Полоцкое Кизильского района несколько лет не могут дождаться газа к своим домам. Работа встала на этапе проектирования магистрального газопровода. Проектировщик был выбран в ходе аукциона еще в 2019 году, но проект до сих пор не готов. ИА «Первое областное» обратилось в администрацию района, чтобы узнать причины сложившейся ситуации.

«Помогите решить вопрос с газификацией, ведь по программе наш проект должен был быть готов еще в 2020 году, на дворе 2022 год. Почему не исполняется программа, зачем тогда планировать, аукционы проводить, если результата нет? Ни дорог, ни газа, и никому нет дела до жителей самого отдаленного поселения от районного центра», — обратилась местная жительница Марина Пикалова.

В администрации Кизильского района ИА «Первое областное» сообщили, что в январе 2020 года управлением по имуществу и земельным отношениям был заключен контракт с проектной организацией по разработке проектно-сметной документации газификации нескольких населенных пунктов, в числе которых и поселок Полоцкое.

«В ходе выполнения работ необходимо было доработать документы по инженерным изысканиям, что соответственно сдвинуло время исполнения контракта, а также с марта 2020 года началась пандемия, что также повлияло на сроки выполнения работ, так как был период самоизоляции. Подрядчик по разработке проектно-сметной документации постоянно выходил на связь с управлением и убеждал о завершении работы, подготовке и загрузке документов на государственную экспертизу. Когда прекратилась связь с подрядчиком, управлением после соблюдения процедуры порядка претензионной работы было направлено обращение в суд», — прокомментировали в пресс-службе администрации Кизильского района.

Новый проект будет разработан только после завершения судебных разбирательств — того требует закон. Таким образом, недобросовестный подрядчик не выполнил в срок свою работу, что привело к затягиванию сроков газификации поселка. К сожалению, нередко проблема с газификацией возникает в регионе именно на этапе проектирования объектов. Администрация вынуждена судиться с компаниями, провалившими сроки, а жители — месяцами ждать газа и отапливаться дровами.

Возникают проблемы иногда и на этапе строительства сетей. Например, жители Фершампенуаза еще летом 2021 года жаловались на проблему подключения домов к газу. Подрядчик начал работы по строительству сетей, но так и не завершил их. После проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о халатности, которую допустили сотрудники администрации Нагайбакского района.

В Челябинской области создаются необходимые условия, по которым жители смогут получить голубое топливо. С 2021 года в регионе действует программа бесплатной догазификации. Как подвести газ к своим домам, читайте в инструкции. Губернатор дал поручение муниципальным властям помогать южноуральцам, желающим провести газ к своим домам, с оформлением документов.