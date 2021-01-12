Бухгалтер районного отдела образования начисляла заработную плату сотрудникам, указав свои банковские реквизиты. Таким образом с января по июль 2020 года женщина присвоила свыше 500 тысяч рублей. Номера своих банковских счетов она указывала в реестре зачислений на работников детских садов района.
«Желая укрыть преступные действия, в том числе от работников дошкольных образовательных учреждений, на чьи данные произвела необоснованные начисления, обвиняемая вручную внесла изменения в их расчетные листки. Похищенными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению», — сообщает прокуратура района.
Надзорный орган утвердил обвинительное заключение. Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»). Обвиняемая признала свою вину, возместила ущерб в полном объеме и теперь ждет решения суда.
Между тем аналогичное преступление еще в 2014 году совершила нечистая на руку бухгалтер отдела образования Нагайбакского района. Тогда районный бюджет пострадал на сто тысяч рублей.