Бухгалтер отдела образования из Кизильского района стала на полмиллиона богаче за счет работников детских садов

Их зарплату она перечисляла на собственный счет

Бухгалтер районного отдела образования начисляла заработную плату сотрудникам, указав свои банковские реквизиты. Таким образом с января по июль 2020 года женщина присвоила свыше 500 тысяч рублей. Номера своих банковских счетов она указывала в реестре зачислений на работников детских садов района.

«Желая укрыть преступные действия, в том числе от работников дошкольных образовательных учреждений, на чьи данные произвела необоснованные начисления, обвиняемая вручную внесла изменения в их расчетные листки. Похищенными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению», — сообщает прокуратура района.

Надзорный орган утвердил обвинительное заключение. Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»). Обвиняемая признала свою вину, возместила ущерб в полном объеме и теперь ждет решения суда.

Между тем аналогичное преступление еще в 2014 году совершила нечистая на руку бухгалтер отдела образования Нагайбакского района. Тогда районный бюджет пострадал на сто тысяч рублей.