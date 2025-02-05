В Китае построят космический театр по эскизам челябинских инженеров

Проект представили на научно‑технической сессии в Вене

На китайском острове Хайнань собираются строить космический театр с культурно-образовательным кластером. Эскизная документация для проекта разработана инженерами группы «Урал» из Челябинска. На этой неделе, 3 февраля, проект представили в Вене на 62-й сессии Научно-технического подкомитета Управления ООН по вопросам космического пространства, сообщает пресс-служба проектной группы.

«В первом решении мы предложили наземный вариант размещения комплекса. Он выполнен в плавных формах, напоминающих линию гравитационных маневров космических летательных аппаратов. А во втором решении представили подземное устройство основных сооружений. Ведь, возможно, именно так и будут выглядеть первые человеческие поселения на других планетах», — рассказал директор проектной группы «Урал» Максим Купцов.

Проект носит название «Комплекс космического театра России». Россия полностью отвечает за концептуальное наполнение и идею проекта, так как имеет богатый советский опыт и накопила весомый космический потенциал.

В комплексе установят три огромные аэродинамические трубы, в которых будут парить актеры космического театра, а также разместят музей истории космоса, смотровую площадку, с которой можно наблюдать за запуском ракет, космоотель и планетарий. В космическом театре также планируют открыть магазин Роскосмоса с мерчем.