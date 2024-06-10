В Христорождественском соборе Челябинска проводят башмачок святителя Спиридона Тримифунтского

После его доставят на постоянное хранение в храм Александра Невского

В четверг, 13 июня, в кафедральном соборе Рождества Христова в Челябинске будет совершен молебен святителю Спиридону Тримифунтскому. Он будет приурочен к торжественным проводам из храма башмачка, освященного на мощах угодника Божия.

Почти месяц жители северо-запада имели возможность приложиться к православной святыне. Несколько недель в нижнем храме собора перед святыней совершали молебны с чтением акафиста и особыми прошениями о семье и семейном благополучии.

Теперь же ковчег вместе с иконой святого перенесут на постоянное хранение в храм благоверного князя Александра Невского на Алом поле.