В храме Каслинского района мироточит икона Богородицы

Образ Божией Матери «Знамение» хранится в храме села Воскресенского

В южноуральском храме мироточит икона Пресвятой Богородицы. О редком явлении сообщили прихожане села Воскресенского Каслинского района.

Причем, как рассказали в пресс-службе Челябинской епархии, образ современный — написан иконописцами Псково-Печерского монастыря в XX веке.

Когда-то в селе была другая икона «Знамение», находилась она еще в деревянном храме. Однажды, в 1814 году, ее перенесли в деревню Знаменскую на время праздника. В это время храм в Воскресенском загорелся. Все святыни погибли, а образ Богородицы уцелел.

В селе со временем построили каменную церковь. И освятили в 1835 году в честь единственной уцелевшей святыни — иконы Божией Матери «Знамение». Сохранить реликвию все же не удалось, в советские годы старинная икона исчезла.

Новый образ Богородицы написали по просьбе прихожанки Надежды Зиминой иконописцы в Псково-Печерском монастыре. Икону доставили в храм, когда началось его восстановление в 90‑е годы.