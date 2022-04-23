В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Сегодня его частичку привезут в Челябинск

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Огонь уже получила делегация Фонда Андрея Первозванного, сегодня ближе к вечеру он будет доставлен в несколько российских городов, в том числе в Челябинск, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Известно, что в столицу Южного Урала огонь из иерусалимского храма доставят спецбортом из Москвы к пасхальной службе, которая пройдет в ночь на 24 апреля. Раздавать его частичку верующим будут в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

Благодатный огонь — одна из главных святынь в православии. Несмотря на то, что он сходит ежегодно, его появление называют чудом. Выносят огонь из Гроба Господня во время особого богослужения, которое проводят в Великую субботу — день перед Пасхой.

