В храме Чебаркуля состоялось богослужение с тифлокомментированием

Подобные богослужения уже проводятся в храме в Долгодеревенском

В Чебаркуле в храме Преображения Господня впервые прошло богослужение с тифлокомментированием для подопечных чебаркульского общества слепых. Специально для незрячих и слабовидящих прихожан подготовили информацию об описании предметов, которые тяжело воспринимаются без визуализации, сообщили в пресс-службе челябинской епархии.

Инициатором использования тифлокомментирования (лаконичного описания предметов или действий, которые непонятны незрячим без специальных пояснений — прим. ред.) за богослужением стала Ольга Полякова, помощница благочинного Чебаркульского округа по религиозному образованию и катехизации. Сама Ольга успешно прошла соответствующую подготовку и провела ознакомительную беседу с представителями городского общества слепых.

«Во время Божественной литургии с использованием тифлооборудования для незрячих прихожан давались комментарии по ходу службы. Были сделаны акценты на особенности построения богослужения, важности участия православного человека в Таинстве Евхаристии, даны пояснения к Апостольскому тексту и Евангельскому отрывку»,— цитирует пресс-служба челябинской епархии Ольгу Полякову.

Во время богослужения четверо из подопечных чебаркульского общества слепых исповедовались и причастились.

Кстати, в Челябинской области это уже второй храм, где во время богослужений используется тифлокомментирование. В начале 2022 года такие службы начались в храме Святой Троицы в Долгодеревенском.