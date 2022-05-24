В ходе спецоперации на Украине погиб сирота из Карталинского района

Молодого человека и пятерых его братьев воспитывала старшая сестра

В селе Елизаветопольском пройдет прощание с Артемом Евтушенко, старшим из шести братьев, оставшихся в 2019 году сиротами. Многодетную семью воспитывала сестра Кристина. Информацию о гибели Артема Первому областному информагентству подтвердили в администрации Карталинского района.



О смерти молодого человека стало известно 23 мая, пост с печальной вестью опубликовала в местном паблике сестра Артема Кристина.

«Не стало Евтушенко Артема. Он ушел, героически выполняя военные действия на Украине, защищая наш сон. Он был веселый и всеми любимым человеком, всегда приходил на помощь. Не передать слов, как сейчас тяжело. Ты в наших сердцах останешься таким молодым, красивым и веселым», — написала девушка в сети «ВКонтакте».

Семья Евтушенко из Карталинского района получила известность в 2017—2018 годах. После смерти родителей старшая сестра Кристина оформила опеку над шестью братьями и сестренкой. Артем был старшим из братьев, он учился в Магнитогорске и регулярно приезжал в Елизаветопольское помочь по дому.

В 2021 году молодого человека призвали в армию. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе администрации Карталинского района, Артем подписал контракт, не дожидаясь демобилизации.

Редакция Первого областного информагентства выражает соболезнования родным и близким погибшего солдата.