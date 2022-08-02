В ходе спецоперации на Украине погиб майор-артиллерист из Каслинского района

У Александра Юсупова остались жена и трое детей

В селе Тюбук (Каслинский район) готовятся к прощанию с Александром Юсуповым. 36-летний майор погиб в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили Первому областному информагентству в совете депутатов сельского поселения.



Как рассказала председатель Тюбукского сельсовета Надежда Ладейщикова, Александр Юсупов родился именно в этом поселении, здесь же окончил школу. В 2003 году поступил в Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище, после окончания служил в Дагестане. В должности командира гаубичной батареи перевелся в 2019 году в Республику Крым, под Симферополь.

«Семья Юсупова сейчас живет в Тюбуке. Информацию о его смерти родным подтвердили в военкомате. Когда доставят тело — неизвестно», — уточнила Надежда Ладейщикова.