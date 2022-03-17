В ходе спецоперации на территории Украины погиб магнитогорец

Максим Гаганов выполнял боевую задачу

В ходе спецоперации на территории Украины при выполнении боевой задачи погиб магнитогорец Максим Гаганов. Местные власти выразили соболезнования его родным и близким, сообщили в администрации Магнитогорска.

«Ефрейтор Максим Гаганов мужественно выполнял свой воинский долг по укреплению безопасности нашей страны, он отдал свою жизнь, защищая мирное население. Скорбим и разделяем боль потери вместе с его родными и близкими. Вечная память Герою!» — говорится в обращении администрации Магнитогорска.

Родственникам погибшего окажут всю необходимую помощь.