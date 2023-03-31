В каждом муниципалитете Челябинской области при центрах занятости откроются женские клубы

Первый из них начал свою работу в Челябинске

В кадровом центре «Работа России» в Челябинске появился клуб «Женского движения Единой России». Сюда обращаются жители с разными вопросами: от трудоустройства и обучения до юридических консультаций. Особое внимание в клубе уделяют сопровождению мобилизованных военнослужащих и их семей. Об этом в своем телеграм-канале рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Свою работу женский клуб при кадровом центре «Работа России» начал недавно, но здесь уже готовы поделиться первыми результатами. По четвергам специалисты клуба проводят личные приемы с участниками СВО: с момента открытия центра в мероприятиях от «Женского движения Единой России» приняли участие 58 мобилизованных и членов их семей.

«Получили 21 заявку на поиск работы и 13 человек из них трудоустроили. 11 обратившихся в центр хотели обучиться новым компетенциям, двое направлены на учебу, остальные заявки — в работе. Здесь, конечно, помогает тесное сотрудничество с региональным Минсоцотношений и областным центром соцзащиты „Семья“», — уточнила чиновница.

Кроме консультаций в женском клубе ведут тренинги. Сначала работают по теме трудоустройства, обучения, а затем рассказывают, как бороться со стрессом и депрессией. Вторая часть тренингов оказалась особенно интересна участникам.

Помимо сопровождения участников СВО женские клубы помогают решать и другие вопросы. Жители обращаются сюда за консультациями по льготам, правовым вопросам, трудоустройству и так далее. По словам Ирины Гехт, такие клубы от «Женского движения Единой России» появятся со временем в каждом муниципалитете Челябинской области.