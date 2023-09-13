В каждом муниципалитете Челябинской области появятся центры поддержки добровольчества

Пока их только девять

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов в кратчайшие сроки создать центры поддержки добровольчества — «Доброцентры». Как сообщают в пресс-службе регионального правительства, такие объекты должны появиться в каждом уголке Челябинской области.

На данный момент в регионе только девять «Доброцентров», еще два находятся на этапе создания. Но для Южного Урала этого недостаточно.

«Коллеги, обращайте внимание, сейчас молодежь — это, собственно, главное, мы говорим про патриотизм, мы говорим про фактически формирование нового общества, так сказать, патриотического, которое основано на истории, которое знает правду и так далее. Молодежь — это главное, с кем надо работать», — пояснил на совещании с главами муниципалитетов губернатор.

Ранее глава региона настоял на усилении темпов догазификации, а также напомнил о важности диспансеризации всех попадающих под нее слоев населения.