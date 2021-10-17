В Казахстане приземлился корабль «Союз МС-18» с киноэкипажем

Актриса и режиссер чувствуют себя хорошо

Несколько минут назад в Казахстане приземлился пилотируемый корабль «Союз МС-18», на борту которого находились актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий. Участников картины «Вызов» — первого в истории художественного фильма, снятого в космосе, — встречают глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, директор Первого канала Константин Эрнст и военные космические спасатели. В скором времени члены экипажа отправятся спецрейсом в Звездный городок в Московской области, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«Есть посадка! „Казбеки“ дома! Экипаж пилотируемого корабля „Союз МС-18“ вернулся на Землю! Точное время касания спускаемого аппарата корабля 07:35:44 по московскому времени. Спускаемый аппарат пилотируемого корабля „Союз МС-18“ стоит вертикально и взят под охрану. Самочувствие экипажа хорошее!»— говорится в сообщении Роскосмоса.

В операции принимают участие 200 военнослужащих от Центрального военного округа, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, 20 единиц специальной техники, включая пять поисково-эвакуационных машин-амфибия «Синяя птица». Среди спасателей — военные вертолетчики поисково-спасательного отряда с авиабазы «Упрун» в Увельском районе.

Напомним, ракета с экипажем стартовала 5 октября с космодрома Байконур. Актриса и режиссер провели на МКС 12 дней, в течение которых планировали отснять около 35 минут фильма. Картина «Вызов» станет первой в истории художественной лентой, снятой в космосе.