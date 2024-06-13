В Казахстане обсудили перспективы развития костанайского филиала ЧелГУ

Сегодня это самое крупное отделение российский вузов за границей

Накануне, 12 июня, заместитель главы Минобрнауки России Константин Могилевский и представитель Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан Адлет Тойбаев провели совещание, где обсудили перспективы развития костанайского филиала ЧелГУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

«Филиал должен держать самую высокую планку, соответствовать самым высоким стандартам качества, тем более, что необходимые кадровые и материально-технические условия для этого у него есть. Мы понимаем, что филиал нужно развивать, открывать новые, в первую очередь, инженерно-технические направления подготовки. Все политические решения приняты, нам осталось только воплотить их в жизнь», — заявил Константин Могилевский.

По данным Минобра, Костанайский филиал ЧелГУ занимает первое место по контингенту студентов среди зарубежных филиалов российских вузов.

В марте 2024 года Россия и Казахстан договорились заключить отдельное межправительственное соглашение о функционировании филиала ЧелГУ.