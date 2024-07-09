В Катав‑Ивановском районе размыло дамбу

Введен режим повышенной готовности

На территории Катав-Ивановского муниципального района введен спецрежим из-за размыва дамбы в селе Верх-Катавка.



«После продолжительного дождя уровень воды в реке Катав вновь заметно вырос», — сообщают подписчики в соцсетях.

В связи с этим объявлен режим «повышенная готовность».

«Организовано круглосуточное наблюдение за дамбой, находящейся на ключе Янякин, заблаговременное оповещение населения Катав-Ивановска и села Орловка в местах наиболее вероятного подтопления территорий, ведется обваловка по руслу реки Катав в местах наиболее вероятного подтопления территорий», — сообщают в городской администрации.

МУП «Теплоэнерго» проводит плавный сброс воды из водохранилища на реке Катав до отметки 5 метров. Движение транспорта на автодороге Верх-Катавка — Половинка ограничено.