В Катав-Ивановском районе проезд на аварийный мост закрыли кусками шифера

В поселке Меседа рухнули деревянные опоры переправы





В Катав-Ивановском районе жители поселка Меседа пожаловались в соцсетях на разрушающийся мост. На место выехала комиссия из представителей районной власти. Участники выездного совещания приняли решение закрыть проезд на переправу до окончания ремонтных работ. Но сделали это своеобразно — прикрепили бумажные листы с объявлением на куски шифера.

Первые сообщения о том, что деревянные брусья, державшие мост на улице Советской, сгнили и рухнули, появились накануне, 25 мая, в местных пабликах, а затем и в группе «А. Л. Текслер, помоги!». Жители поселка пожаловались и на состояние пешеходного деревянного мостика, у которого сгнили и провалились доски. В этот же день на место выехали глава Месединского поселения Дмитрий Разин, заместитель главы района Николай Рудаков и специалисты администрации. Члены комиссии приняли решение закрыть движение на мосту. Ремонт сооружения будет проведен за счет районного бюджета, пояснили в пресс-службе катав-ивановской администрации.

«До конца рабочей недели будет выработано техническое решение по ремонту сооружения и разработана проектно-сметная документация на выполнение работ. Источник финансирования уже определен — им станет районный бюджет. После этого будет определен подрядчик и в максимально короткие сроки мост будет отремонтирован», — прокомментировал Николай Шиманович, глава Катав-Ивановского района.

Пока жителям предлагается объезд через параллельную улицу. О ремонте и состоянии пешеходного мостика ничего не сообщается.

В официальной группе администрации Катав-Ивановского района вчера вечером появилась информация о закрытии моста и планируемом ремонте. Администрация района опубликовала фотографии технического состояния сооружения.

Самая примечательная из них — аншлаг из кусков шифера, подпертых бревнышками. На шифере прикреплены бумажные листы с объявлением о закрытии. Никаких дорожных знаков и других предупреждающих обозначений на фото нет.

Будут ли обновленный мост с основанием из бетонных блоков подпирать деревянные брусья, в администрации не пояснили.